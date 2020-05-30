Хоккеист «Рейнджерс» Какко может пропустить плей-офф НХЛ

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко может пропустить плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за проблем со здоровьем.

По словам президента «Рейнджерс» Джона Дэвидсона, которые передаёт New York Post, 19-летний финн может пропустить плей-офф из-за диабета первого типа.

«Я знаю, что он работает как сумасшедший, чтобы вернуться на лёд. Уверен, он захочет играть, но в то же время важно, чтобы все позаботились о своём здоровье, — не имеет значения, являетесь вы 19-летним молодым игроком или руководителем клуба. Если он гипотетически не может играть, то он не будет играть, и мы позаботимся о нём, ведь он важная часть команды. Мы прислушаемся к тому, что скажут медицинские работники, — как они скажут, так мы и поступим», — пояснил функционер.

Какко был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2019 года под общим вторым номером. До момента остановки сезона из-за пандемии коронавируса Какко сыграл в 66 матчах, записав в свой актив 23 (10 + 13) очка.

Ранее сообщалось, что НХЛ решила возобновить сезон розыгрышем Кубка Стэнли.