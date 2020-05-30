Агент рассказал, как сорвался трансфер Аршавина в «Барселону»

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о несостоявшемся трансфере российского форварда Андрея Аршавина из петербургского «Зенита» в каталонскую «Барселону».
Агент рассказал, как сорвался трансфер Аршавина в «Барселону»
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«Аршавин хорошо проявил себя на чемпионате Европы, хотя «Барселона» приглядывалась к нему и до этого. «Барселона» сделала официальное предложение на $15 млн. Вопрос по Аршавину был решён непосредственно Алексеем Миллером. «Зенит» на тот момент вообще не хотел продавать Андрея. Даже если бы «Барселона» давала $18 млн, в тот год бы его не продали. Да даже если бы «Барса» $20 млн давала, думаю, что и за $20 бы не продали. Чтобы красиво выйти из положения, Миллер тогда сказал вот эту фразу. Мол, зачем нам деньги, давайте поменяем Аршавина на Месси. И тогда всем стало ясно, что «Зенит» ценит Аршавина, как «Барселона» ценит Месси», — приводит слова Селюка Sport24.

Он отметил, что сам Аршавин расстроился, что трансфер не состоялся.

«Аршавин заиграл бы в «Барселоне». Этот клуб как раз для него. И у Андрея тогда была бы совсем другая карьера. Он парень весёлый, жизнерадостный, с юмором. А тут Барселона, солнце… Всё было бы гораздо лучше», — добавил агент.

Аршавин играл за «Зенит» с 1999-го по 2008-й и с 2012-го по 2015 год. В его активе также выступления за лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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