Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил свою известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы», которую он произнёс после поражения от национальной команды Греции (0:1) на чемпионате Европы 2012 года.
Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012
  • РИА Новости

«Во-первых, мне кажется, это всё описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждём и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать. Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то всё равно бы ему это сказал», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что не жалеет о своих словах в адрес того человека и ничего бы не менял, если бы у него даже появилась такая возможность. 

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин заявил, что не жалеет, что ему не удалось перейти в московский «Спартак».

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