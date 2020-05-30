Эксперт считает, что должность главного тренера в сборной России по биатлону не нужна

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказал мнение, что в должности главного тренера в сборной России по биатлону нет необходимости.

«Я согласен с мнением, что от должности главного тренера в сборной России по биатлону можно отказаться. Я вообще не понимаю, зачем нужна эта должность. Назовите тогда этого человека менеджером, главным менеджером и не придумывайте никаких красивых названий. Тренируют же сборные старшие тренеры, они несут ответственность, пишут планы подготовки, контактируют со спортсменами. Вся работа со спортсменами на них. Кто несёт ответственность за результат, тот и старший в команде. Главный тренер — это просто раздутие штата», — приводит слова Ярошенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Васильев допустил своё участие в выборах главы СБР.