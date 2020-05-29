Васильев допустил своё участие в выборах главы СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Пока я веду диалог с потенциальными партнёрами для определения примерного бюджета. Он должен быть внушительным — чтобы не существовать, не латать дыры, а спокойно планировать работу на будущее. И не на два года. За это время сложно провести кардинальные и фундаментальные изменения. Должен быть сформирован серьёзный бюджет как минимум на шесть лет — до конца следующего олимпийского цикла. Только после этого можно будет сказать что-то конкретное — иду я на выборы или нет», — приводит слова Васильева «Известия».

Он отметил, что ситуация в СБР очень непростая.

«Есть немалые долги, их надо кому-то гасить, а также выстраивать принципиально новую работу, системно подходить к решению всех вопросов и чётко распределять функционал между специалистами. Чтобы не было хаоса, как в последние два года», — добавил олимпийский чемпион.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее сообщалось, что главного тренера сборной России по биатлону назначат после выборной конференции СБР.