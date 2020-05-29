Главного тренера сборной России по биатлону назначат после выборной конференции СБР

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России будет назначен после проведения внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР).
Главного тренера сборной России по биатлону назначат после выборной конференции СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам члена правления СБР Ивана Черезова, которые передаёт РИА Новости, было решено сначала провести отчётно-выборную конференцию и уже после того, как будут выбраны органы управления, назначить главного тренера.

«Если сейчас предлагать кандидатуру главного тренера, то ЦСП будет её долго согласовывать, а время подойдёт к конференции», — заявил Черезов.

Он отметил, что Валерий Польховский, ранее утверждённый на пост главного тренера, останется кандидатом на эту должность.

Ранее Владимир Драчёв признался, что хотел бы упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить