Главного тренера сборной России по биатлону назначат после выборной конференции СБР

Главный тренер сборной России будет назначен после проведения внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР).

По словам члена правления СБР Ивана Черезова, которые передаёт РИА Новости, было решено сначала провести отчётно-выборную конференцию и уже после того, как будут выбраны органы управления, назначить главного тренера.

«Если сейчас предлагать кандидатуру главного тренера, то ЦСП будет её долго согласовывать, а время подойдёт к конференции», — заявил Черезов.

Он отметил, что Валерий Польховский, ранее утверждённый на пост главного тренера, останется кандидатом на эту должность.

Ранее Владимир Драчёв признался, что хотел бы упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону.