Драчёв признался, что хотел бы упразднить должность главного тренера сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о перестановках в тренерском штабе национальной команды страны.

«Предлагаемая мной концепция заключается в отсутствии должности главного тренера сборной как таковой. Но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Потому вопрос пока открытый, будем думать над этим. Принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого будут возложены все организационные моменты. Кандидатура уже есть, она согласована», — цитирует Драчёва ТАСС.

Новыми старшими тренерами сборной России были назначены Юрий Каминский и Михаил Шашилов.

Ранее СБР направил в Минспорт новый список кандидатов в тренерский штаб сборной России.