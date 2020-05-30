Тренер Гранеро продолжит работать со сборной России по футболу

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Испанский специалист по физической подготовке Паулино Гранеро останется в тренерском штабе сборной России по футболу.
Тренер Гранеро продолжит работать со сборной России по футболу
  • © Официальный Twitter ПФК ЦСКА

«Профессиональная деятельность Паулино Гранеро в футбольном клубе и сборной России — две независимые друг от друга истории», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы сборной России.

Он отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доволен работой Гранеро и его взаимодействием с Владимиром Паниковым, в паре с которым он отвечает за физподготовку игроков.

«Паулино продолжает входить в тренерский штаб сборной России, ждём его в расположении команды на ближайшем сборе в сентябре», — добавили в сборной.

Гранеро работает со сборной России с 2015 года. Его деятельность в ЦСКА началась ещё в 2010 году и завершилась по истечении контракта 29 мая.

Ранее сообщалось, что Черчесов поддержал акцию «Уфы».

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