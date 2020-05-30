Нагорный объяснил, как самоизоляция сказалась на его семейной жизни

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос, как самоизоляция повлияла на отношения его с женой, гимнасткой Дарьей Спиридоновой.

«Отношения стали только лучше. Мы ещё не проводили так много времени вместе. Впервые столкнулись с бытом, потому что во время сборов и между ними дома практически не бываем. Обычно, если хотели есть, шли в кафе с друзьями. Дома тоже ели, но не так, как сейчас, по три-четыре раза в день. Даша очень вкусно готовит, и я всегда оставался сытым», — сказал Нагорный в интервью RT.

Он отметил, что они оба раскрыли себя с разных сторон, которых могли бы и не заметить до карантина.

«Раньше я переживал по поводу того, что будет, когда закончится карьера, как сложится наша жизнь. Но карантин дал понять, что так жить даже круче, чем всё время быть в спорте, ведь на сборах мы совсем не видимся. Когда ты постоянно рядом с любимым человеком, то это совсем другие эмоции. Я могу быть спокоен, что после спорта у нас будет любящая семья», — добавил Нагорный.

Ранее Нагорный рассказал, как делил квартиру с женой-гимнасткой.