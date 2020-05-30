Нагорный рассказал, как делил квартиру с женой-гимнасткой

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как во время самоизоляции делил квартиру со своей женой Дарьей Спиридоновой, которая также является гимнасткой.
Нагорный рассказал, как делил квартиру с женой-гимнасткой
  • РИА Новости

«У нас немаленькая квартира, могли в разных комнатах заниматься, могли в одной. Не было такого, что не хватало места», — сказал Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный рассказал, какой челлендж в домашних условиях оказался самым сложным.

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