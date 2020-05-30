Нагорный рассказал, как делил квартиру с женой-гимнасткой

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как во время самоизоляции делил квартиру со своей женой Дарьей Спиридоновой, которая также является гимнасткой.

РИА Новости