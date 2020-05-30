Российские футбольные лиги могут быть переименованы к сезону-2021/22

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Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по маркетингу Денис Соловьёв рассказал о причинах возможного переименования футбольных дивизионов страны.
Российские футбольные лиги могут быть переименованы к сезону-2021/22
  • РИА Новости

«У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моём понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть Профессиональная футбольная лига. А что, Премьер-лига — она не профессиональная?» — цитирует Соловьёва kp.ru.

По его словам, в названиях дивизионов должна прослеживаться логика. Он отметил, что существуют варианты названий для системы дивизионов: «Высшая лига — Первая лига — Вторая лига» и «Национальная лига — Лига развития — Лига регионов». При этом в РФС намерены провести социологические исследования по стране, чтобы понять, как лучше поступить в данной ситуации.

«К новым названиям, думаю, мы придём к сезону-2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров, спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился «Тинькофф», а до этого тоже не было большого количества партнёров. Хотя стоит отдать должное РПЛ — они провели большую работу по изменению», — добавил Соловьёв.

Ранее Валерий Газзаев предложил переименовать Кубок России по футболу в Кубок президента.

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