Исинбаева ответила на вопрос по поводу тренерской карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ответила на вопрос, собирается ли она в будущем заняться тренерской деятельностью.

«Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом. Я думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас я к этому не готова, потому что профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность», — сказала Исинбаева в эфире в своём Instagram.

По её словам, нужно накопить желание для такой работы, чтобы всё время посвящать своим подопечным, а она пока к этому не готова.

«У меня у самой дети маленькие, хочется их сначала вырастить», — добавила Исинбаева.

Исинбаева завоевала две золотые медали и одну бронзовую награду Игр, бронзу и три золота летних, четыре золота зимних чемпионатов мира, золото и серебро летнего и золото зимнего чемпионатов Европы, а также золото Кубка мира. Исинбаева также является обладательницей мирового рекорда в прыжках с шестом — 5,06 м. В её активе рекорды чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр.

Ранее Исинбаева рассказала, кем она мечтала стать в детстве.