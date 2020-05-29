Исинбаева рассказала, кем она мечтала стать в детстве

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, кем мечтала стать в детстве.
Исинбаева рассказала, кем она мечтала стать в детстве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«А знали ли вы, что в детстве я мечтала работать секретаршей в крупной компании? Я тогда думала, для этой работы достаточно быть красивой, стройной и правильно раскладывать документы. Интересно, если бы я не попала в спортивный мир, стала бы я секретаршей? Как вы думаете?» — написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева завоевала две золотые медали и одну бронзовую награду Игр, бронзу и три золота летних, четыре золота зимних чемпионатов мира, золото и серебро летнего и золото зимнего чемпионатов Европы, а также золото Кубка мира. Исинбаева также является обладательницей мирового рекорда в прыжках с шестом — 5,06 м. В её активе рекорды чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр.

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