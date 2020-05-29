Глава UFC: не обсуждали с Макгрегором, кто будет его следующим соперником
- Reuters
«Мы не говорили с Конором о том, кто будет его следующим соперником. Послушайте, если вы Конор, вас постоянно кто-то вызывает. И неважно, о какой весовой категории идёт речь. Его могут вызвать Сехудо, Волкановски, Кормье. Сейчас его вызвал Андерсон Силва, и он, учитывая его характер, не мог не отреагировать», — приводит слова Уайта ESPN.
При этом он отметил, самые главные поединки Макгрегора точно пройдут в лёгком весе.
Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последнем своём поединке он одолел Дональда Серроне.
Ранее глава UFC назвал лучшего бойца в истории.