Глава UFC: не обсуждали с Макгрегором, кто будет его следующим соперником

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признался, что пока не говорил с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором о его возможном сопернике.
Глава UFC: не обсуждали с Макгрегором, кто будет его следующим соперником
  • Reuters

«Мы не говорили с Конором о том, кто будет его следующим соперником. Послушайте, если вы Конор, вас постоянно кто-то вызывает. И неважно, о какой весовой категории идёт речь. Его могут вызвать Сехудо, Волкановски, Кормье. Сейчас его вызвал Андерсон Силва, и он, учитывая его характер, не мог не отреагировать», — приводит слова Уайта ESPN. 

При этом он отметил, самые главные поединки Макгрегора точно пройдут в лёгком весе.

Макгрегор одновременно владел чемпионскими поясами в лёгком и полулёгком дивизионах UFC. За карьеру в MMA ирландский боец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В последнем своём поединке он одолел Дональда Серроне.

Ранее глава UFC назвал лучшего бойца в истории.

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