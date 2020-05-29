Футболист «Спартака» Зобнин рассказал, как перенёс коронавирус

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией.

«Хорошо себя чувствую. На самом деле не почувствовал, как всё это прошло, всё проходило бессимптомно. Температуры не было. Немного потерял обоняние, а всё остальное прошло бессимптомно. Пока отсутствовало обоняние, скучал по молочным продуктам, а именно — по кефиру и йогуртам», — сказал Зобнин в интервью на YouTube-канале сборной России.

Зобнин в текущем сезоне провёл 26 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.