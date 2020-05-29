Футболист «Спартака» Зобнин рассказал, как перенёс коронавирус

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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией.
Футболист «Спартака» Зобнин рассказал, как перенёс коронавирус
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Хорошо себя чувствую. На самом деле не почувствовал, как всё это прошло, всё проходило бессимптомно. Температуры не было. Немного потерял обоняние, а всё остальное прошло бессимптомно. Пока отсутствовало обоняние, скучал по молочным продуктам, а именно — по кефиру и йогуртам», — сказал Зобнин в интервью на YouTube-канале сборной России.

Зобнин в текущем сезоне провёл 26 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.

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