Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси
- @zenit_spb
«Когда мной интересовалась «Барса», «Зенит» якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт — в «Барселону» меня не отпустили», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Он также признался, что даже не думал о том, мог ли он тогда заплатить €3 млн из своего кармана ради перехода.
«Да и, кажется, у меня таких денег не было тогда», — добавил Аршавин.
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».
Ранее Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012.