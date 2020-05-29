Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своём несостоявшемся переходе в испанскую «Барселону» в 2008 году.
Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Когда мной интересовалась «Барса», «Зенит» якобы отправил им ответ, где они говорят, что обменяют меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт — в «Барселону» меня не отпустили», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Он также признался, что даже не думал о том, мог ли он тогда заплатить €3 млн из своего кармана ради перехода.

«Да и, кажется, у меня таких денег не было тогда», — добавил Аршавин.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить