Футболист сборной России рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции

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Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.
Футболист сборной России рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции
  • Reuters

«После праздника Курбан-байрам практически все ограничения снимут. На данный момент торговые центры работают. Единственное — детям и пожилым людям запрещено выходить на улицу. Есть определённые дни и часы, когда они могут гулять. В целом жизнь продолжается», — цитирует Кудряшова Sport24.

По его словам, страна возвращается к нормальной жизни. Он также отметил, что штрафов за отсутствие масок и перчаток на улице нет, но, например, в Анталье запрещается находиться рядом с морем.  

«На время праздников будет четырёхдневный карантин, на улицу нельзя будет выходить. Все магазины закроются. Думаю, это продлится один-два дня, когда будут развозить бесплатный хлеб жителям города», — добавил Кудряшов.

Ранее Кудряшов сравнил Россию и Турцию.

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