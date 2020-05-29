Футболист Кудряшов сравнил Россию и Турцию

Короткая ссылка
Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов сравнил Россию и Турцию.
Футболист Кудряшов сравнил Россию и Турцию
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Так как я русский, то, конечно, мне больше нравится в России. Но в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Турция — не исключение. То же самое я могу сказать и о России, поэтому не могу назвать конкретно, в чём Турция лучше нашей страны. В чём-то лучше, в чём-то хуже», — цитирует Кудряшова Sport24.

Он также отметил, что ему в первую очередь комфортнее находиться там, где его семья. Кроме того, он подчеркнул, что не хотел был оставаться жить в Турции после окончания карьеры.

«Мне вот, например, очень понравилось жить в Сочи, хотя я очень долгое время прожил в Москве. Сейчас же мне импонирует этот курортный город, потому что там солнечно и тепло! Нет сумасшедшего трафика, спокойная жизнь», — добавил Кудряшов.

Ранее Кудряшов поделился мнением о Владимире Путине и Рамзане Кадырове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить