Футболист Кудряшов сравнил Россию и Турцию

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов сравнил Россию и Турцию.

«Так как я русский, то, конечно, мне больше нравится в России. Но в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Турция — не исключение. То же самое я могу сказать и о России, поэтому не могу назвать конкретно, в чём Турция лучше нашей страны. В чём-то лучше, в чём-то хуже», — цитирует Кудряшова Sport24.

Он также отметил, что ему в первую очередь комфортнее находиться там, где его семья. Кроме того, он подчеркнул, что не хотел был оставаться жить в Турции после окончания карьеры.

«Мне вот, например, очень понравилось жить в Сочи, хотя я очень долгое время прожил в Москве. Сейчас же мне импонирует этот курортный город, потому что там солнечно и тепло! Нет сумасшедшего трафика, спокойная жизнь», — добавил Кудряшов.

Ранее Кудряшов поделился мнением о Владимире Путине и Рамзане Кадырове.