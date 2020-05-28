Футболист сборной России Кудряшов поделился мнением о Путине и Кадырове

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов заявил, что считает президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова сильными лидерами.

«В первую очередь Владимир Путин — глава государства, я отношусь к нему с уважением. В политике я не силён, моё дело — играть. Он производит впечатление сильного человека и настоящего лидера», — цитирует Кудряшова Sport24.

Он отметил, что даже не представляет, каково управлять такой большой страной и нести ответственность за судьбы миллионов людей.

«С Кадыровым мы нечасто общались. Он несколько раз приезжал на тренировки, разговаривал с командой, интересовался, как у нас дела. Мне он запомнился очень позитивным и улыбчивым человеком. Могу ли я сравнить Кадырова и Путина? Это два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия. Что касается отличий, то я не могу сказать», — добавил Кудряшов.

Ранее Владимир Путин поддержал возобновление работы спортивных баз национальных сборных России.