Главный тренер «Лестера» заявил, что переболел коронавирусом

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Главный тренер английского футбольного клуба «Лестер» Брендан Роджерс заявил, что переболел коронавирусной инфекцией.
Главный тренер «Лестера» заявил, что переболел коронавирусом
  • Reuters

«Я и моя жена переболели сразу после того, как сезон был приостановлен. Через неделю возникли проблемы, я не чувствовал запахов и не различал вкусов. У меня не было сил, то же самое произошло и с моей женой. Мы прошли тест, который показал положительный результат. Я с трудом мог ходить», — цитирует Роджерса BBC.

Он также сравнил болезнь с подъёмом на вершину вулкана Килиманджаро. По его словам, ему было тяжело дышать и он даже не мог выйти на пробежку. Кроме того, специалист признался, что у него отсутствовал аппетит и была слабость.

Прерванный из-за коронавируса сезон Английской премьер-лиги должен возобновиться 17 июня.

Ранее заболевший коронавирусом хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к болельщикам.

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