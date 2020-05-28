Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который заболел коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

«Всем привет! Спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья!» — сказал Баринов в сториз своего Instagram.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан сдал повторный тест на коронавирус.