Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Всем привет! Спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья!» — сказал Баринов в сториз своего Instagram.
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан сдал повторный тест на коронавирус.