Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который заболел коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Всем привет! Спасибо большое за сообщения и звонки. Я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и здоровья!» — сказал Баринов в сториз своего Instagram.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 

Ранее сообщалось, что форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан сдал повторный тест на коронавирус.

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