Фарфан сдал повторный тест на коронавирус

Заболевший коронавирусом форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прошёл повторное тестирование на наличие COVID-19.

«Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо. У них болезнь протекает бессимптомно. У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лёгкой стадии. Сейчас он чувствует себя великолепно — его ничего не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус. Ждём результатов», — сказал врач клуба Никита Карлицкий «Чемпионату».

В «Локомотиве» пятеро человек сдали положительный тест на коронавирус. Первым стал перуанский форвард Джефферсон Фарфан, а 28 мая стало известно о заболевании Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями.