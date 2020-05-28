Фарфан сдал повторный тест на коронавирус
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо. У них болезнь протекает бессимптомно. У Фарфана ранее была выявлена пневмония в первой, самой лёгкой стадии. Сейчас он чувствует себя великолепно — его ничего не беспокоит. Сегодня он сдал повторные тесты на коронавирус. Ждём результатов», — сказал врач клуба Никита Карлицкий «Чемпионату».
В «Локомотиве» пятеро человек сдали положительный тест на коронавирус. Первым стал перуанский форвард Джефферсон Фарфан, а 28 мая стало известно о заболевании Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.
Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал решение возобновить РПЛ со зрителями.