В «Химках» рассказали о ходе переговоров со Шведом

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Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов рассказал о ходе переговоров с защитником Алексеем Шведом.
В «Химках» рассказали о ходе переговоров со Шведом
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Алексей на протяжении нескольких лет выступает за наш клуб. Он наш лучший игрок и один из ведущих баскетболистов Европы. Мы гордимся, что он с нами. Предварительные переговоры по контракту со Шведом мы провели. Пообщались с его представителями, остались детали», — приводит слова Астахова «Матч ТВ».

Он отметил, что допускает, что Шведу предлагают контракты и другие клубы.

«Для Алексея важно иметь влияние в команде. В нашей команде он лидер, и это все понимают. Тренер доверяет ему. Может ли Алексей уйти? Возможно всё. Мы реалисты. Если другой клуб сможет предложить ему необходимые условия, которые предоставляют ему в «Химках», то тогда он будет выбирать. Надеюсь, что Швед ценит те усилия, которые мы прилагаем для него, — добавил гендиректор клуба.

31-летний Швед выступает за «Химки» с 2015 года. Он пришёл в команду в качестве чемпиона Евролиги и четырёхкратного чемпиона России. В его активе также бронза Олимпийских игр и чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России.

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