Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России

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Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.
Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определён, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определён ни в одном из дивизионов чемпионата России», — цитирует главу РФБ Андрея Кириленко РИА Новости.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ был приостановлен в марте из-за коронавируса, а позже было принято решение о досрочном завершении сезона. На момент остановки турнира лидером турнирной таблицы являлись «Химки».

Ранее в «Химках» высказались о решении досрочно завершить сезон баскетбольной Евролиги.

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