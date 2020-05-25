В «Химках» высказались о решении досрочно завершить сезон баскетбольной Евролиги

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Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов поделился мнением о досрочном завершении сезона в Евролиге из-за пандемии коронавируса.
В «Химках» высказались о решении досрочно завершить сезон баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

«Мы были готовы к любому решению Евролиги. К сожалению, не могли голосовать, так как не являемся обладателями постоянной лицензии. Тем не менее готовы были ко всему, и выбор в пользу завершения этого сезона — наиболее логичный, так как здоровье в приоритете», — цитирует Астахова ТАСС.

Он отметил, что «Химки» точно останутся в Евролиге на следующий сезон, и подчеркнул, что это важно для бюджета клуба.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее глава баскетбольной Евролиги прокомментировал решение о досрочном завершении сезона.

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