В «Химках» высказались о решении досрочно завершить сезон баскетбольной Евролиги

Генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов поделился мнением о досрочном завершении сезона в Евролиге из-за пандемии коронавируса.

«Мы были готовы к любому решению Евролиги. К сожалению, не могли голосовать, так как не являемся обладателями постоянной лицензии. Тем не менее готовы были ко всему, и выбор в пользу завершения этого сезона — наиболее логичный, так как здоровье в приоритете», — цитирует Астахова ТАСС.

Он отметил, что «Химки» точно останутся в Евролиге на следующий сезон, и подчеркнул, что это важно для бюджета клуба.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее глава баскетбольной Евролиги прокомментировал решение о досрочном завершении сезона.