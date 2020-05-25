Глава баскетбольной Евролиги прокомментировал решение о досрочном завершении сезона

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу высказался о решении досрочно завершить сезон, который был прервал из-за пандемии коронавируса.

«Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю. По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе», — приводит слова Бертомеу официальный сайт Евролиги.

Он отметил, что было много причин для возобновления сезона.

«В ближайшие месяцы у нас есть только одна миссия: сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь нашим сообществам стать сильнее и создать лучшую версию себя — на площадке и за её пределами — для того момента, когда мы сможем воссоединиться с фанатами. Это не конец, а новое начало», — добавил Бертомеу.

Розыгрыш Евролиги сезона-2019/20 был остановлен ещё на стадии регулярного чемпионата, до завершения которого оставалось провести ещё пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее президент ЦСКА прокомментировал досрочное завершение сезона Евролиги.