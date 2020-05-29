Ожиганов рассказал, как подарил Гусеву клюшку Мозякина

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Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов рассказал, как во время учёбы в школе ему подарили клюшку Сергея Мозякина, которую он позже отдал Никите Гусеву.
Ожиганов рассказал, как подарил Гусеву клюшку Мозякина
  • © Официальный сайт хоккейного клуба СКА

«В школе в предвыпускной год мне подарили клюшку Сергея Мозякина после одного из матчей «Атланта». Запоминающийся момент — спал и видел, как пойду с ней на лёд. Все ездили вокруг этой клюшки и облизывались. Я потом её Гусеву подарил, она у него до сих пор хранится», — рассказал Ожиганов в прямом эфире на странице СКА в Instagram.

39-летний Мозякин — один из самых титулованных хоккеистов в КХЛ. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина и лучшим бомбардиром в истории КХЛ. На его счету также золото Олимпийских игр и по две награды каждого достоинства на чемпионатах мира.

Ранее в КХЛ назвали ориентировочную дату начала сезона.

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