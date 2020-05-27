В КХЛ назвали ориентировочную дату начала сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21.
В КХЛ назвали ориентировочную дату начала сезона
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  • РИА Новости

«КХЛ уведомила клубы о том, что определена предварительная дата начала сезона Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года. Эта дата согласована с Федерацией хоккея России. Лига отмечает следующее: дата старта чемпионата будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса и постепенного снятия ограничительных мер как в регионах России, так и в странах, чьи клубы представлены в КХЛ», — гласит заявление КХЛ.

Сезон КХЛ-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определён.

Ранее сообщалось, что НХЛ решила возобновить сезон розыгрышем Кубка Стэнли.

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