Тебас назвал возможную дату старта нового сезона Примеры

Короткая ссылка
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату старта сезона-2020/21 Примеры.
Тебас назвал возможную дату старта нового сезона Примеры
  • Reuters

«С божьей помощью мы возобновим сезон 11 июня. Более 130 человек работают над тем, чтобы всё было готово к рестарту. Следующий сезон начнётся 12 сентября», — приводит слова Тебаса AS.

Сезон-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что клубы Примеры с 25 мая могут проводить тренировки в группах до 14 футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить