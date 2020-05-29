Тебас назвал возможную дату старта нового сезона Примеры

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату старта сезона-2020/21 Примеры.

«С божьей помощью мы возобновим сезон 11 июня. Более 130 человек работают над тем, чтобы всё было готово к рестарту. Следующий сезон начнётся 12 сентября», — приводит слова Тебаса AS.

Сезон-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что клубы Примеры с 25 мая могут проводить тренировки в группах до 14 футболистов.