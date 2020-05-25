Клубы Примеры с 25 мая могут проводить тренировки в группах до 14 футболистов

Короткая ссылка
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что клубам Примеры с 25 мая разрешено проводить тренировки в группах до 14 футболистов.
Клубы Примеры с 25 мая могут проводить тренировки в группах до 14 футболистов
  • Reuters

«Тренироваться в полных составах команды будут со следующего понедельника, на этой неделе они будут работать группами из 14 игроков. Мы по-прежнему должны проявлять максимальную осторожность, мы не хотим забегать вперёд», — приводит слова Тебаса AS.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее Тебас назвал возможную дату возобновления сезона Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить