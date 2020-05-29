В Renault подтвердили, что останутся в «Формуле-1»

Исполняющая обязанности генерального директора автоконцерна Renault Клотильда Дельбо сообщила, что заводская команда продолжит выступления в «Формуле-1», несмотря на планы масштабной экономии средств.

«Мы подтверждаем, что сохраняем приверженность «Формуле-1». Объявление о новом потолке затрат очень кстати для нас, потому что нам придётся инвестировать в эту сферу меньше средств, чем некоторым из наших конкурентов, тратящим много денег», — приводит слова Дельбо France24.

C 2021 года в «Формуле-1» будет введёт потолок бюджетов в $145 млн, который будет снижен до $140 млн в 2022 году и до $130 млн — с 2023 года.

Заводская команда Renault дебютировала в «Формуле-1» в 1977 году. В сезонах 1989—1997 годов Renault поставлял двигатели для других команд, не имея в пелотоне своего коллектива. В 2002 году французский концерн вернулся в чемпионат до 2011-го, когда коллектив был переименован в Lotus, но с 2016-го вернулся к старому названию.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Williams может быть выставлена на продажу.