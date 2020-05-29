Генменеджер «Флориды»: Бобровскому есть что доказывать, и это хорошо

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал, что российский голкипер команды Сергей Бобровский разочарован тем, как для него складывался нынешний сезон.
Генменеджер «Флориды»: Бобровскому есть что доказывать, и это хорошо
  • РИА Новости

«Всё это время он оставался здесь, принёс в жертву возможность отправиться домой. Он из тех парней, которые работают, не жалея себя. Знаю, что он сам разочарован тем, как для него складывался нынешний сезон до сих пор. Думаю, ему есть что доказывать, и считаю, что это хорошо. Ожидаю, что он покажет свою лучшую игру, а когда он это делает, у нас всегда есть шанс на победу. Так что мы на него полагаемся, рассчитываем и многого от него ждём», — приводит слова Тэллона пресс-служба лиги.

За 50 матчей в составе «Флориды» Бобровский в среднем пропускал 3,23 шайбы за игру, что является его худшим показателем за всю карьеру в НХЛ при коэффициенте надёжности 0,900, который у него был ниже только в сезоне-2011/12.

Сезон НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, продолжится в формате плей-офф с участием 24 команд, в первом раунде которого «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что в НХЛ утвердили обладателей индивидуальных наград регулярного чемпионата.

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