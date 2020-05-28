В НХЛ утвердили обладателей индивидуальных наград регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально утвердила обладателей индивидуальных наград после досрочного завершения регулярного чемпионата.

Как сообщается на официальном сайте лиги, Александр Овечкин и Давид Пастрняк разделили победу в гонке снайперов, забросив по 48 шайб. Это девятый «Морис Ришар Трофи» для россиянина.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Он набрал 110 (43 + 67) очков в 71 матче.

Вратари «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак выиграли «Уильям Дженнингс Трофи» — награду голкиперу или голкиперам команды, которая по итогам регулярного чемпионата пропустила меньше всего шайб.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён из-за коронавируса. Лига возобновится с раунда плей-офф.

Ранее сообщалось, что 27 мая 2020 года стало особенным днём в жизни Александра Овечкина.