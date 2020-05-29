Экс-голкипер «Барселоны» Вальдес возглавил испанский клуб
- Reuters
Об это сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения с 38-летним специалистом не уточняются.
Вальдес завершил игровую карьеру в 2017 году. В его активе выступления за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро». Он также записал в свой актив 20 матчей за сборную Испании.
После завершения карьеры, Вальдес работал в системе «Барселоны», воспитанником который является, и руководил командой U-19.
Ранее сообщалось, что Дирк Кёйт сменит Дика Адвоката на посту главного тренера «Фейеноорда».