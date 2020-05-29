Экс-голкипер «Барселоны» Вальдес возглавил испанский клуб

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес назначен главным тренером клуба четвёртого дивизиона Испании «Орта».
Экс-голкипер «Барселоны» Вальдес возглавил испанский клуб
  • Reuters

Об это сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения с 38-летним специалистом не уточняются.

Вальдес завершил игровую карьеру в 2017 году. В его активе выступления за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро». Он также записал в свой актив 20 матчей за сборную Испании.

После завершения карьеры, Вальдес работал в системе «Барселоны», воспитанником который является, и руководил командой U-19.

Ранее сообщалось, что Дирк Кёйт сменит Дика Адвоката на посту главного тренера «Фейеноорда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить