СМИ: Кёйт сменит Адвоката в «Фейеноорде»

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Дирк Кёйт сменит Дика Адвоката на посту главного тренера роттердамского «Фейеноорда».
СМИ: Кёйт сменит Адвоката в «Фейеноорде»
  • Reuters

Как сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, 39-летний голландец, ныне работающий с командой U19, возглавит основную команду летом 2021 года.

Отмечается, что в тренерский штаб Кёйта войдёт бывший форвард «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон.

Кёйт и Ларссон не играли в «Фейеноорде» одновременно, однако в разное время защищали цвета клуба из Роттердама.

В настоящее время «Фейеноорд» возглавляет бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат.

Ранее сообщалось, что KNVB отклонил просьбу АЗ пересмотреть результаты сезона Эредивизи.

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