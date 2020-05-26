KNVB отклонил просьбу АЗ пересмотреть результаты сезона Эредивизи

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отклонил просьбу клуба АЗ из Алкмара о пересмотре итоговых результатов в Эредивизи сезона-2019/20, завершённого досрочно из-за пандемии коронавируса.
KNVB отклонил просьбу АЗ пересмотреть результаты сезона Эредивизи
  • Reuters

Как сообщает Reuters, в АЗ не согласились с распределением путёвок в еврокубки и обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой пересмотреть результаты. В итоге УЕФА перенаправил запрос в KNVB, который и уведомил клуб, что результаты не будут пересмотрены.

По итогам досрочно завершённого сезона первое место занял «Аякс», получивший прямую путёвку в Лигу чемпионов. АЗ стал вторым и выступит во втором квалификационном раунде ЛЧ. При этом оба клуба набрали в Эредивизи по 56 очков, а распределение мест было сделано по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что KNVB негативно оценил идею проводить матчи без зрителей вплоть до появления вакцины от COVID-19.

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