KNVB негативно оценил идею проводить матчи без зрителей вплоть до появления вакцины от COVID-19

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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отреагировал на предложение проводить спортивные мероприятия без зрителей вплоть до появления вакцины от коронавируса.
KNVB негативно оценил идею проводить матчи без зрителей вплоть до появления вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Мы были бы в ужасе, если бы футбол так долго проводился без зрителей. Это станет серьёзным финансовым ударом для профессиональной футбольной индустрии. Мы ведём переговоры с правительством об этом по той причине, что клубы выше среднего уровня зависят от доходов, связанных с посещением матчей. Именно потому сегодняшнее сообщение стало для нас полной неожиданностью», — сообщили в KNVB.

В Нидерландах зафиксировано более 41 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 5 тыс. — с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса.

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