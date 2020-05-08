KNVB негативно оценил идею проводить матчи без зрителей вплоть до появления вакцины от COVID-19

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отреагировал на предложение проводить спортивные мероприятия без зрителей вплоть до появления вакцины от коронавируса.

«Мы были бы в ужасе, если бы футбол так долго проводился без зрителей. Это станет серьёзным финансовым ударом для профессиональной футбольной индустрии. Мы ведём переговоры с правительством об этом по той причине, что клубы выше среднего уровня зависят от доходов, связанных с посещением матчей. Именно потому сегодняшнее сообщение стало для нас полной неожиданностью», — сообщили в KNVB.

В Нидерландах зафиксировано более 41 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 5 тыс. — с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса.