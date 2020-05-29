СМИ: «Реал» готов предложить обменять четверых игроков на Погба

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Мадридский «Реал» проявляет заинтересованность к футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
СМИ: «Реал» готов предложить обменять четверых игроков на Погба
  • Reuters

По информации The Sun, мадридцы предложат четырёх футболистов в обмен на француза. «Реал» готов включить в сделку Мартина Эдегора, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Браима Диаса.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Контракт Погба с клубом рассчитан до июля 2021-го с возможностью продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его.

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