Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его

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Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему его освистывают болельщики команды, за которую он выступает.
Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его
  • Reuters

«Почему меня освистывают? Для меня это самый большой вопрос! Я просто не понимаю этого. Когда у тебя возникают проблемы на поле, ожидаешь, что болельщики поддержат тебя и постараются сделать так, чтобы ты играл лучше, потому что потом это их осчастливит. Но, похоже, они поступают наоборот», — цитирует Бэйла AS.

По его словам, он только теряет уверенность в себе из-за подобных действий фанатов, а уровень его игры продолжает падать. 

«Это такая особенность «Реала». В других клубах такое тоже происходит, но «Реал» этим особенно известен», — добавил Бэйл.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне валлиец провёл 18 матчей за клуб, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Бэйл признался, что ему был бы интересен переход в клуб MLS.

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