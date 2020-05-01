Футболист «Реала» Бэйл признался, что ему был бы интересен переход в клуб MLS

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл заявил, что ему было бы интересно перейти в один из клубов Североамериканской высшей лиги футбола (MLS).

По его мнению, чемпионат MLS сейчас на подъёме и всё больше игроков хотели бы в нём выступать.

«Мне бы определённо было это интересно. Люблю ездить в Лос-Анджелес в отпуск и всё такое», — цитирует Бэйла официальный сайт MLS.

Он также отметил, что «Реалу» иногда бывает трудно играть против американских команд в предсезонных матчах и это говорит о развитии лиги.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов летом расстаться с рядом футболистов, в числе которых и Бэйл.