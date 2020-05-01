Футболист «Реала» Бэйл признался, что ему был бы интересен переход в клуб MLS
- Reuters
По его мнению, чемпионат MLS сейчас на подъёме и всё больше игроков хотели бы в нём выступать.
«Мне бы определённо было это интересно. Люблю ездить в Лос-Анджелес в отпуск и всё такое», — цитирует Бэйла официальный сайт MLS.
Он также отметил, что «Реалу» иногда бывает трудно играть против американских команд в предсезонных матчах и это говорит о развитии лиги.
Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов летом расстаться с рядом футболистов, в числе которых и Бэйл.