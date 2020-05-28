Королькевич: к разговору о допинге с Драчёвым мы ещё вернёмся

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Тренер по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал назначение нового тренерского штаба в сборной России, где ему не нашлось места, несмотря на предварительную договорённость.
Королькевич: к разговору о допинге с Драчёвым мы ещё вернёмся
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Думаю, что это было решение в интересах Драчёва. С его позиции всё началось. Следовало этого ожидать. Мы к разговору о допинге с Драчёвым ещё вернёмся. Я попытался как-то набрать его, но ответа не было. Нет смысла совершать какие-то дебаты публично. Думаю, у нас будет время встретиться. Те негативные моменты, которые были высказаны в мой адрес, далеки от реальности. Ему хотелось немного картину приукрасить. Думаю, на этом мы не закончили разговор», — цитирует Королькевича РИА Новости.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв выступал против назначения Королькевича старшим тренером сборной страны, в итоге на эту должность был назначен Михаил Шашилов.

Ранее президент СБР заявил, что не видит смысла в присутствии Польховского в сборной России.

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