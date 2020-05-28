Президент СБР: не вижу смысла в присутствии Польховского в сборной России

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о ситуации с Валерием Польховским.
Президент СБР: не вижу смысла в присутствии Польховского в сборной России
  • РИА Новости

В апреле сообщалось, что этот специалист заменит Анатолия Хованцева на посту главного тренера сборной России. Однако на текущей неделе стало известно, что Польховский не будет рекомендован Минспорта для утверждения.

«Его предложили, ведь никто не запрещает предлагать. Но я не вижу смысла в этом, как и не вижу смысла в его присутствии в сборной — что в составе тренеров, что среди специалистов», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что СБР передал на согласование в Минспорта список нового тренерского штаба сборной России.

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