Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал возвращать Мамаева

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Бывший глава селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему армейцы не стали приобретать полузащитника Павла Мамаева, который в настоящий момент выступает за «Ростов».
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал возвращать Мамаева
  • РИА Новости

«Ответ на поверхности. С кем бы он конкурировал в текущем составе ЦСКА? Влашич? Ахметов? Обляков? Зачем брать в команду возрастного футболиста на внушительный контракт, если у тебя в составе уже есть исполнители на этой позиции?» — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. В составе красно-синих он провёл 181 матч, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач. 

Ранее Дюков объяснил, почему клуб не стал приобретать форварда «Спартака» Александра Соболева.

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