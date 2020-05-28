Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал возвращать Мамаева

Бывший глава селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему армейцы не стали приобретать полузащитника Павла Мамаева, который в настоящий момент выступает за «Ростов».

«Ответ на поверхности. С кем бы он конкурировал в текущем составе ЦСКА? Влашич? Ахметов? Обляков? Зачем брать в команду возрастного футболиста на внушительный контракт, если у тебя в составе уже есть исполнители на этой позиции?» — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. В составе красно-синих он провёл 181 матч, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее Дюков объяснил, почему клуб не стал приобретать форварда «Спартака» Александра Соболева.