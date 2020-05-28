Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал возвращать Мамаева
- РИА Новости
«Ответ на поверхности. С кем бы он конкурировал в текущем составе ЦСКА? Влашич? Ахметов? Обляков? Зачем брать в команду возрастного футболиста на внушительный контракт, если у тебя в составе уже есть исполнители на этой позиции?» — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».
Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. В составе красно-синих он провёл 181 матч, забил восемь мячей и сделал девять результативных передач.
Ранее Дюков объяснил, почему клуб не стал приобретать форварда «Спартака» Александра Соболева.