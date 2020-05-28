Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал приобретать Соболева

Бывший глава селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему армейцы не стали приобретать нападающего Александра Соболева, который в итоге перешёл в столичный «Спартак».

«Диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет. По серьёзным трансферам решение должно приниматься единогласно», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов», а весной красно-белые выкупили права на игрока. За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне он также забил десять мячей за «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России.