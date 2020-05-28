Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал приобретать Соболева

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Бывший глава селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Максим Дюков рассказал, почему армейцы не стали приобретать нападающего Александра Соболева, который в итоге перешёл в столичный «Спартак».
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА объяснил, почему клуб не стал приобретать Соболева
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Диалог по Соболеву был, а вот единого мнения — нет. По серьёзным трансферам решение должно приниматься единогласно», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды из самарских «Крыльев Советов», а весной красно-белые выкупили права на игрока. За московский клуб российский форвард провёл четыре матча, в которых отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне он также забил десять мячей за «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России.

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