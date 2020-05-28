Ралли-рейд «Шёлковый путь» отменён в 2020 году из-за коронавируса

Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Изначально ралли-рейд должен был пройти на территориях России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии организаторы изменили маршрут — планировалось провести «Шёлковый путь» только в России.

Стартовать участники должны были 3 июля в Москве, а финишировать 11 июля в Казани. Протяжённость участка составляла около 4200 км.

Ранее сообщалось, что церемония включения Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год из-за коронавируса.