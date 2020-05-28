Ралли-рейд «Шёлковый путь» отменён в 2020 году из-за коронавируса
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- AFP
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Изначально ралли-рейд должен был пройти на территориях России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии организаторы изменили маршрут — планировалось провести «Шёлковый путь» только в России.
Стартовать участники должны были 3 июля в Москве, а финишировать 11 июля в Казани. Протяжённость участка составляла около 4200 км.
Ранее сообщалось, что церемония включения Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год из-за коронавируса.