Ралли-рейд «Шёлковый путь» отменён в 2020 году из-за коронавируса

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Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» отменён в 2020 году из-за коронавируса
  • © Damien MEYER
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Изначально ралли-рейд должен был пройти на территориях России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии организаторы изменили маршрут — планировалось провести «Шёлковый путь» только в России.  

Стартовать участники должны были 3 июля в Москве, а финишировать 11 июля в Казани. Протяжённость участка составляла около 4200 км.

Ранее сообщалось, что церемония включения Коби Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год из-за коронавируса.

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