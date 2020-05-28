Церемония включения Брайанта в Зал славы НБА перенесена на 2021 год

Церемония включения новых членов в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на которой в него должен был быть посмертно введён легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнт, перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

«Определённо, в этом году всё отменяется. Церемония будет проведена в первом квартале 2021 года. Мы встретимся через пару недель и обсудим все варианты», — сказал председатель Зала славы Джерри Коланджело.

В официальный список игроков, которые должны были пополнить Зал славы в 2020 году, помимо Брайанта, вошли Тим Данкан и Кевин Гарнетт.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что вдова Коби Брайанта получит в наследство порядка $200 млн.