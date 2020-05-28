У Баринова и ещё троих футболистов «Локомотива» обнаружен коронавирус

Стали известны результаты тестирования на коронавирус футболистов московского «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников в Twitter, положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков, форвард Тимур Сулейманов и хавбек Роман Тугарев.

Отмечается, что у всех четырёх игроков болезнь протекает бессимптомно, они хорошо себя чувствуют. Каждый из них находится у себя дома в режиме самоизоляции.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки чемпионата было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что лучше досрочно завершить РПЛ.