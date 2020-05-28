СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял нападающих команды Илью Каблукова и Максима Карпова в хабаровский «Амур».

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, армейцы получили взамен форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2014 года Сергей Плотников перешёл в «Металлург».