Агент Рами опроверг слухи о попытке игрока скрыть серьёзную травму в «Сочи»

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Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, опроверг информацию, согласно которой контракт его клиента с футбольным клубом «Сочи» был расторгнут, так как игрок скрыл серьёзную травму.
Агент Рами опроверг слухи о попытке игрока скрыть серьёзную травму в «Сочи»
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«Контракт с Рами был аннулирован из-за того, что он скрыл тяжелую травму? Это фейк. Сейчас будет ФИФА и CAS. Рами будет играть в своем следующем клубе. Был бы он готов играть в конце июня? Да», — цитирует Руиза Sport24.

34-летний Рами был подписан ФК «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб. 

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

Ранее сообщалось, что «Сочи» аннулировал контракт Рами, а футболист пытался скрыть серьёзную травму.

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