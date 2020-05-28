СМИ: «Сочи» аннулировал контракт Рами, футболист пытался скрыть серьёзную травму
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, Рами пытался скрыть серьёзную травму колена при первом медосмотре в клубе, выдав её за менее тяжёлую. Тем не менее сочинцы выявили проблему и отправили игрока в барселонскую больницу, в которой подтвердились опасения.
Отмечается, что в нынешнем состоянии защитнику практически невозможно будет продолжить карьеру.
«Сочи» аннулировал (именно аннулировал — это важно) контракт Рами во вторник, 26 мая. Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы», — подчеркнул источник.
Кроме того, источник отмечает, что информация о невыплате зарплаты футболисту является ложью.
34-летний Рами был подписан ФК «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб.
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Ранее Рами обвинил «Сочи» в нарушении контракта и объявил себя свободным агентом.