СМИ: «Сочи» аннулировал контракт Рами, футболист пытался скрыть серьёзную травму

Стали известны причины аннулирования контракта футбольного клуба «Сочи» с защитником Адилем Рами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, Рами пытался скрыть серьёзную травму колена при первом медосмотре в клубе, выдав её за менее тяжёлую. Тем не менее сочинцы выявили проблему и отправили игрока в барселонскую больницу, в которой подтвердились опасения.

Отмечается, что в нынешнем состоянии защитнику практически невозможно будет продолжить карьеру.

«Сочи» аннулировал (именно аннулировал — это важно) контракт Рами во вторник, 26 мая. Поэтому ни о каких компенсациях и речи идти не может. Скорее, это клуб имеет право обратиться в ФИФА с просьбой удержать с Адиля выплаченные суммы», — подчеркнул источник.

Кроме того, источник отмечает, что информация о невыплате зарплаты футболисту является ложью.

34-летний Рами был подписан ФК «Сочи» в феврале. Стороны заключили контракт до лета. Футболист при этом не успел провести ни одного матча за клуб.

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

Ранее Рами обвинил «Сочи» в нарушении контракта и объявил себя свободным агентом.